Новости мира: снегопад в Токио и отказ КНДР от Олимпиады

В Токио перекрыли по меньшей мере 14 участков дорог из-за прошедшего накануне снегопада. Автомагистрали закрыли для предотвращения аварий. Движение по ним должны восстановить к вечеру.

Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса и "враждебных сил". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Босса сицилийской мафии арестовали спустя 20 лет после побега из тюрьмы. Оказывается он сменил имя, женился, открыл овощную лавочку и устроился на работу в испанский ресторан. Но правосудию помог случай и высокие технологии.

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