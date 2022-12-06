Число бездомных беженцев с Украины выросло в Британии на треть за месяц – СМИ

Число бездомных беженцев с Украины в Великобритании выросло на треть всего за месяц. Жители Соединенного Королевства все чаще отказывают им в своей поддержке. Об этом заявила газета The Times.

По официальным данным, в настоящее время в Британии считаются бездомными более двух тысяч семей с Украины. В таком же статусе еще 900 украинцев, приехавших без семьи. Всего с начала спецоперации в Великобританию по программе размещения в семьях с Украины прибыли 105 тысяч человек.

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