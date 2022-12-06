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Россиянам рассказали, как Европа планирует экономить электроэнергию

Россиянам рассказали, как Европа планирует экономить электроэнергию

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Европа опасается дефицита электроэнергии в зимнее время и разрабатывает планы по ее экономии. Ситуация ухудшилась из-за того, что Россия в значительной степени уходит с европейского энергетического рынка.

Например, Швейцария может ввести запреты на вождение электромобилей для экономии. Также предлагается ввести ограничения на температуру воздуха в квартирах швейцарцев – не более 20 градусов.

Насколько серьезен дефицит? И как скажется такая бережливость на экономике? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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