Новости мира: на Мальдивах выявили первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса

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Первый случай заражения штаммом "Омикрон" выявлен на Мальдивах. Новый штамм коронавируса нашли у туриста. Об этом сообщили представители местного агентства по охране здоровья. Откуда приехал инфицированный не уточнили. "Омикрон" проник уже в более чем 20 стран. В мире зафиксировано уже более 200 случаев. Фиксируют их с 24 ноября.
Во Франции неизвестный набросился на кандидата в президенты страны Эрика Земмура. Он выступал с речью на предвыборном митинге, рассказывают в местных СМИ. Перед началом выступления Земмур проходил по залу к трибуне, как вдруг на него прыгнул человек. Он обхватил руками голову и шею кандидата. За него тут же вступилась толпа. Служба безопасности Земмура задержала мужчину. Сейчас он находится под стражей за совершение "умышленного насилия". Мотивы его поступка неизвестны.
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