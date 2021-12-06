Новости мира: на Мальдивах выявили первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом "Омикрон" выявлен на Мальдивах. Новый штамм коронавируса нашли у туриста. Об этом сообщили представители местного агентства по охране здоровья. Откуда приехал инфицированный не уточнили. "Омикрон" проник уже в более чем 20 стран. В мире зафиксировано уже более 200 случаев. Фиксируют их с 24 ноября.

Во Франции неизвестный набросился на кандидата в президенты страны Эрика Земмура. Он выступал с речью на предвыборном митинге, рассказывают в местных СМИ. Перед началом выступления Земмур проходил по залу к трибуне, как вдруг на него прыгнул человек. Он обхватил руками голову и шею кандидата. За него тут же вступилась толпа. Служба безопасности Земмура задержала мужчину. Сейчас он находится под стражей за совершение "умышленного насилия". Мотивы его поступка неизвестны.