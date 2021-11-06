В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона. В Великобритании прошел очередной "Марш миллиона масок". И речь тут не о медицинских средствах защиты, а о масках Гая Фокса. Протестную акцию регулярно проводит хакерское движение Anonymous. В этот раз лозунги в основном касались пандемии. Чучело премьер-министра спалили, чтобы показать свое недовольство введенными антиковидными ограничениями.

Гретта Тунберг назвала 26-й климатический саммит ООН провалом. По ее словам, конференцию заявляли как самую важную в истории, а по факту это "двухнедельный праздник в стиле "дела идут отлично", бла-бла-бла". Свое недовольство экоактивистка выразила громко – вместе с ней в Глазго на улицы вышли примерно десять тысяч сторонников. Они уверены, что обещания политиков отказаться от угля, остановить вырубку леса и выделить триллионы на озеленение экономики – только пустые слова.

Канадская фирма One Ocean Expeditions хочет за освобождение "Академика Иоффе" более 6 млн долларов. Столько стоит иск, из-за которого научно-исследовательское судно задержали в Дании. Представители фирмы утверждают, что понесли огромные убытки в 2018 году. Арендованный "Академика Иоффе" сел на мель. Дорогостоящий арктический круиз пришлось прервать. В происшествии обвиняют экипаж.

Заложниками непростой ситуации стали и жители Хорватии. Они готовы ночевать у пунктов вакцинации. В стране объявили о печальных рекордах – за сутки более 6 тысяч заболевших коронавирусом, более 30 спасти не смогли. Для небольшой Хорватии цифры катастрофические. Официальные лица страны заявили, что нагрузка на больницы растет.

В китайской провинции Ганьсу люди сидят в очереди под снегом, чтобы сдать тест на коронавирус. Без отрицательного ПЦР местные жители не могут получить зеленый код, который дает право на передвижение и на работу. Желтые коды присваивают контактировавшим с зараженными – они должны соблюдать самоизоляцию. Красные коды – тем, у кого есть подозрение на коронавирус или же диагноз уже подтвердился. Для них действует строгий карантин.

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