Новости мира: британские экоактивисты сорвали мюзикл в Лондоне

В Лондоне экоактивисты сорвали мюзикл. Они прервали культовую постановку "Отверженные". В театре Сондхайма публику решили призвать к отказу от добычи углеводородов. "Зеленые" вышли на сцену и пристегнули себя к подмосткам велосипедными ремнями.



Австрия, Польша и Чехия ввели контроль на границе со Словакией. В свою очередь, Братислава усиливает пропускной режим на границе с Венгрией. Таким образом европейские страны пытаются остановить поток нелегальных мигрантов.



Из Белого дома изгнали собаку президента США Джо Байдена, которая покусала 11 агентов Секретной службы США. На территории резиденции отказались держать двухлетнюю немецкую овчарку.

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