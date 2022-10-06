Во Франции введут новые штрафы за световую рекламу в ночные часы – СМИ

Во Франции пытаются экономить на фоне подорожания энергоресурсов. Там будут штрафовать за световую рекламу в ночные часы, а также за открытые двери магазинов при включенном кондиционере или отоплении. Об этом заявили зарубежные СМИ.

Согласно опубликованному декрету, уже с 7 октября новые правила станут обязательными на всей территории Франции. Исключения – вокзалы, аэропорты, а также станции метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.