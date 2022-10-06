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Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает Россию

Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает Россию

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Основатель Tesla и Space X Илон Маск шокировал американскую элиту пророссийскими заявлениями. Сенатор Линдси Грэм посоветовал ему разобраться в фактах ситуации, сложившейся между Россией и Украиной. В ответ Маск опубликовал карту выборов в Верховную Раду 2012 года с отметкой регионов, которые проголосовали за пророссийскую партию.

Он отметил, что если исходить из того, что воля людей имеет значение, то в любой зоне конфликта нужно поддерживать тех, кто там живет. На востоке бывших украинских территорий большинство – русские, они предпочитают Россию, подчеркнул Маск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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