Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает Россию

Основатель Tesla и Space X Илон Маск шокировал американскую элиту пророссийскими заявлениями. Сенатор Линдси Грэм посоветовал ему разобраться в фактах ситуации, сложившейся между Россией и Украиной. В ответ Маск опубликовал карту выборов в Верховную Раду 2012 года с отметкой регионов, которые проголосовали за пророссийскую партию.

Он отметил, что если исходить из того, что воля людей имеет значение, то в любой зоне конфликта нужно поддерживать тех, кто там живет. На востоке бывших украинских территорий большинство – русские, они предпочитают Россию, подчеркнул Маск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

