Супермаркеты Австралии опустели из-за забастовки дальнобойщиков

Жители Австралии учатся жить в условиях тотального дефицита. В Сеть выложены кадры из местных супермаркетов. На них пустые полки, поддоны для овощей и фруктов.

Местные жители считают, что все это результат забастовки дальнобойщиков. Те обещали заблокировать главные трассы страны, если для них сделают обязательной вакцинацию от ковида. А как раз такой указ и распространил местный министр труда Майкл Вуд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.