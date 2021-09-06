В Польше вакцинировались 47,8% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Польше привиты 47,8% населения. Там приняли решение вводить третью дозу людям с нарушениями иммунитета, после основного курса вакцинации должно пройти не менее 28 дней. Всего в стране используют препараты четырех производителей – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.