Новости мира: прокурор устроил скандал в одном из ресторанов в Турции

В Турции прокурор устроил скандал в одном из местных ресторанов якобы потому, что ему не хватило места. Он угрожал посадить работников заведения и привел полицейских, которые задержали владельцев и сотрудников ресторана. Ролик завирусился в соцсетях. Позднее прокурор пояснил, что причиной, по которой он вызвал полицию, стал конфликт с рукоприкладством, в результате которого пострадал его девятимесячный сын.

Также стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны удалить приложение WhatsApp. При этом он подчеркнул, что сам уже сделал это и предложил другим последовать его примеру. По словам президента, это приложение используется для подстрекательства к насилию.

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