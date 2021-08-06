Лесные пожары в Анталье взяли под контроль

Лесные пожары в провинции Анталья под контролем. Об этом заявили турецкие власти.

Огонь бушует в районах Манавгат и Гюндогмуш с конца июля. Именно оттуда он распространился на все южные провинции Турции. Стихийному бедствию способствует погода. В регионе 40-градусная жара и сильный ветер.

С пожарами борются и в Греции. Появился новый фронт огня в районе Древней Олимпии. На территории страны бушует 56 пожаров. Эвакуируют десятки поселков. Жителей предупреждают о том, что ситуация может стать только хуже. В ближайшее время прогнозируют сильный ветер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.