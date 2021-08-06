Французы и австралийцы митингуют против антиковидных ограничений

Французы протестуют против антиковидных ограничений. В Париже прошла демонстрация. Активисты недовольны санитарными пропусками. Без них теперь не пустят даже в поезд. Демонстранты обвиняли президента Макрона в злоупотреблении властью и государственном перевороте.

Беспорядками закончились и митинги в Мельбурне. Недавно там ввели новый локдаун, уже шестой по счету. С 5 августа жители со обязаны не менее недели находиться дома. Вместо этого участники прошли маршем по центральным улицам. 15 человек задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.