Новости мира: пожар в окрестностях Афин усиливается

В Греции пожар, бушующий всего в 30 километрах от Афин, усиливается. Движение по национальной магистрали, ведущей в столицу закрыто из-за стены огня. Эвакуированы жители еще трех населенных пунктов. Уже есть пострадавшие среди пожарных. Двое находятся в реанимации. Власти категорически запретили гражданам даже приближаться к лесам и разжигать костры где бы то не было. Пожары в Греции начались почти 2 недели назад, когда на территории страны установилась 40-градусная жара.

Горит и Калифорния. Там лесной пожар всего за пару часов уничтожил целый город. Поселение Гринвилл было основано полтора века назад, во времена золотой лихорадки. Город считался историческим памятником, в нем жили старатели, мывшие в этом районе золото. Пожары в США уже достигли таких масштабов, что их видно даже из космоса.

В Италии, несмотря на недовольство людей, ввели систему санитарных пропусков. Теперь в рестораны, театры и музеи пускают только по QR-кодам. Его могут получить те, кто сделал прививку или получил отрицательный результат ПЦР-теста. Правда, во втором случае код будет действительным совсем недолго. А с начала осени антиковидные меры ужесточат еще сильнее. Пропуска будут требовать в поездах, самолетах, пассажирских судах и даже в междугородних автобусах. Новые правила будут действовать как минимум до конца года.

Фермеры Доминиканы могут лишиться половины своего скота. Более полумиллиона свиней придется убить из-за вспышки африканской чумы. Между тем именно свинина занимает первое место в рационе сотен тысяч доминиканцев. Однако в сельскохозяйственной комиссии непреклонны – в 11 из 33 провинций нужно уничтожить всех свиней – больных и здоровых. Ситуация в Доминикане очень обеспокоила соседей – США, Мексику и Бразилию. Эти страны срочно усиливают санитарный контроль на границах.

Компания Apple собирается проверять фото на IPhone на предмет жестокого обращения с детьми. Покопаться в телефонах могут, чтобы найти свидетельства детской порнографии.

На севере Италии из-за ливней вышло из берегов озеро Комо. Это элитный район, в котором живет немало знаменитостей. Теперь их дома оказались под угрозой затопления. Пострадала дача Джорджа Клуни. Сам актер рассказал, что вода едва не смыла дом, в котором он в этот момент находился с семьей. А после того, как вода ушла, Клуни даже вызвался помогать местным жителям расчищать улицы. Кроме Клуни, недвижимостью на берегах озера владеют Анджелина Джоли и Брэд Питт, они купили дом, когда еще были парой, Дрю Бэрримор, Билл Гейтс, бразильский футболист Роналдиньо.