Новости мира: по Словакии пронесся разрушительный смерч

По Словакии пронесся разрушительный смерч. Ветер срывал крыши с домов, ломал деревья и обрывал провода. Одно из сел оказалось в изоляции, поскольку единственную подъездную дорогу завалило. Никто из местных жителей не пострадал. На месте ЧП работают спасатели и коммунальщики.

На севере Италии из-за ливней вышло из берегов озеро Комо. Это элитный район, в котором живет немало знаменитостей. Теперь их дома оказались под угрозой затопления. Пострадала дача Джорджа Клуни. Сам актер рассказал, что вода едва не смыла дом, в котором он в этот момент находился с семьей. А после того, как вода ушла, Клуни даже вызвался помогать местным жителям расчищать улицы. Кроме Клуни, недвижимостью на берегах озера владеют Анджелина Джоли и Брэд Питт, они купили дом, когда еще были парой, Дрю Бэрримор, Билл Гейтс, бразильский футболист Роналдиньо.

Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины ранен в ходе протестов в столице страны. Местные СМИ сообщают, что глава кабинета министров получил травму, когда пытался пройти через толпу демонстрантов. Люди собрались в центре города, чтобы выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Недавно в стране приняли поправки в закон о здравоохранении и теперь некоторые категории служащих не могут выходить на работу без справки о прививке. Пострадавшего премьера доставили в больницу и оказали ему первую помощь.

Протестуют и во Франции. Там тоже недовольны введением санитарных пропусков, которое одобрил парламент. На улицы вышли сотни тысяч человек. Они обвиняли президента Макрона в злоупотреблении властью и государственном перевороте.



Смягчить ограничения требуют и на другом конце света. В Австралии прошли демонстрации после того, как власти объявили о новом, уже шестом по счету, локдауне. Все жители Мельбурна с 5 августа дня обязаны не меньше недели находиться дома. Однако вместо этого люди вышли на улицы. Закончилось все массовыми беспорядками.

В Мексике во время родео бык вырвался за пределы арены и бросился на зрителей. Разъяренное животное било людей рогами и копытами. К тому же из-за паники на трибунах началась давка. Пострадали 10 человек. Полиция начала расследование. Помимо прочего предстоит установить, как организаторам удалось получить разрешение на проведение шоу со зрителями, ведь действующие в Мексике антиковидные правила это запрещают.