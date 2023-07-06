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Фермеры устроили тракторный марш в Мадриде

Фермеры устроили тракторный марш в Мадриде

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В Мадриде фермеры устроили тракторный марш. На сельскохозяйственной технике они проехали по центру города к профильному министерству. С полей ради этого сняли около 200 машин.

Пешая колонна тем временем несла транспаранты и гробы. Скелеты, которые в них находились, вероятно, были символом состояния отрасли – регионе в данный момент сильнейшая засуха, а водохранилища заполнены в лучшем случае наполовину. Растут и производственные траты фермеров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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