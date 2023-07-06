Новости мира: протестующие перекрыли главное шоссе в Тель-Авиве

В Тель-Авиве в ночь на 6 июля перекрыли главное городское шоссе. Люди, возмущенные отставкой шефа полиции одного из округов. Они жгли костры, возводили баррикады и дрались с полицейскими. У одного из стражей порядка сдали нервы и он въехал в толпу демонстрантов на полицейской машине. Для разгона протестующих стражи порядка применили водометы.



В пакистанском городе Лахор по меньшей мере семь человек погибли в результате мощного наводнения. Его вызвали рекордные за последние десятилетия муссонные дожди. Всего за полдня там выпало почти 30 сантиметров осадков. Улицы мегаполиса, а это второй по величине города в Пакистане, ушли под воду. Ситуация может усугубиться – по прогнозам синоптиков ливни будут идти еще как минимум сутки.



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