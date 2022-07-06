Туристы в Хургаде сообщили о вновь открытых пляжах

В Хургаде разрешили купаться в том месте, где акула напала на женщину. Об этом сообщили отдыхающие.

По словам туристов, открыли пирс и пляж. Заходить в воду разрешили только во время отлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.