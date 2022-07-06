Москвичам рассказали о главных событиях в мире

На северо-западе Румынии загорелось пшеничное поле в 100 гектаров. Кадры из Трансильвании появились в социальных сетях. При этом некоторых бушующая стихия не испугала. Наоборот, они, рискуя жизнью, стараются спасти оставшийся урожай.

В результате паводка на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере шесть человек.

Сильное наводнение пока не отпускает и Австралию. Его причиной здесь также стали сильные проливные дожди. Под напором воды не устояли плотины. Реки затопили дороги и жилые районы на окраинах Сиднея.

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