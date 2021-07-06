Власти Австрии с 8 июля вносят Россию в красный список по коронавирусу

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список распространения вариантов нового коронавируса. В соответствии с новым решением въезд в Австрию из России с четверга будет возможен только в исключительных случаях. При этом приезжим необходимо будет самоизолироваться на 10-дневный карантин. Для въезда также необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Германия, наоборот, с 7 июля, планирует смягчить правила въезда для прибывающих из России. Сейчас все граждане РФ, даже привитые и имеющие антитела, должны 14 дней находиться на карантине. С 7 июля карантина можно будет избежать или закончить заранее, если предоставить электронную справку о перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте.

В Великобритании с 19 июля отменяются ограничения на заполнение спортивных арен. Болельщики смогут посещать все спортивные соревнования без ограничений. Правительство не планирует допускать на трибуны только вакцинированных зрителей. Но такое право остается за организаторами соревнований, если они сочтут это необходимым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.