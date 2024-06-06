Новости мира: совместные учения спецназа подготовили в Азербайджане

В Азербайджане проходят совместные учения спецназа трех стран. К принимающей стороне присоединились Турция и Грузия. Церемония открытия прошла в Баку. Маневры отрабатывают на разных полигонах.

ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом H5N2. Его обнаружили в Мексике. По данным ВОЗ, 59-летний пациент умер от осложнений. Вопросом остается путь передачи вируса, так как врачам не удалось найти подтверждений контактов погибшего с домашней птицей или животными.

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