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Принц Гарри не явился в суд по иску против Mirror из-за дня рождения дочери – СМИ

Принц Гарри не явился в суд по иску против Mirror из-за дня рождения дочери – СМИ

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У принца Гарри не получилось сломать вековую королевскую традицию. Герцога ждали в лондонском суде, где он должен был дать показания. Однако герцог слишком поздно отправился в Лондон из Лос-Анджелеса, где отмечал день рождения дочери, поэтому не успел на заседание. Об этом заявили СМИ.

Принц Гарри станет первым за 130 лет членом королевской семьи, который будет давать показания в суде. Он должен свидетельствовать в рамках своего иска против Mirror, которое он обвиняет в незаконном поведении.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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