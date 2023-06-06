Принц Гарри не явился в суд по иску против Mirror из-за дня рождения дочери – СМИ

У принца Гарри не получилось сломать вековую королевскую традицию. Герцога ждали в лондонском суде, где он должен был дать показания. Однако герцог слишком поздно отправился в Лондон из Лос-Анджелеса, где отмечал день рождения дочери, поэтому не успел на заседание. Об этом заявили СМИ.

Принц Гарри станет первым за 130 лет членом королевской семьи, который будет давать показания в суде. Он должен свидетельствовать в рамках своего иска против Mirror, которое он обвиняет в незаконном поведении.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.