В полиции Майами появился робот Спот

В полиции Майами появился новый сотрудник – робот Спот. Он оснащен фонарем и камерами, управляется дистанционно и может передвигаться со скоростью 5,5 километра в час.

В числе задач, которые будет выполнять робот, – разведка, а также работа по обнаружению взрывчатки. Именно так используют механических псов коллеги в Нью-Йорке. Кстати, на одной из операций такой же робот использовался при задержании вооруженного и опасного преступника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.