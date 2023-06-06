07:30В мире
В полиции Майами появился робот Спот
В полиции Майами появился новый сотрудник – робот Спот. Он оснащен фонарем и камерами, управляется дистанционно и может передвигаться со скоростью 5,5 километра в час.
В числе задач, которые будет выполнять робот, – разведка, а также работа по обнаружению взрывчатки. Именно так используют механических псов коллеги в Нью-Йорке. Кстати, на одной из операций такой же робот использовался при задержании вооруженного и опасного преступника.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.