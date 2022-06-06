В Японии протестировали летающее такси

В Японии провели тесты летающего такси. Уже в 2023 году оно должно стать доступным для всех желающих.

На самом деле проект SkyDrive стоит называть не такси, а каршерингом. Летающая машина пока способно перевозить только одного человека, так что рулить в воздухе придется самому клиенту.

Аппарат на электрической тяге способен развивать скорость до 100 километров в час. Запаса энергии пока хватает только на 10 минут полета, но инженеры обещают увеличить время до получаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.