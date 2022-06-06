Кабан покусал перенесшую операцию женщину на пляже в Испании

В Испании отдыхающих перепугал дикий кабан, вышедший из моря. Он покусал пожилую женщину. Случилось это на пляже в городе Аликанте. О нападении на отдыхающих сообщило издание Metro.

После нападения кабан побежал по пляжу, распугивая отдыхающих. Говорят, что в итоге животное поймали полицейские, дежурившие у пляжа.

Стало также известно, что пострадавшая до этого перенесла операцию на колени, поэтому не смогла убежать от кабана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



