На Майами обрушился тропический шторм с ураганным ветром и проливными дождями

В Майами началось настоящее наводнение, после того как на Восточное побережье США обрушился тропический шторм с ураганным ветром и проливными дождями. Многих жителей штата стихия застала прямо в дороге. Движение остановилось. Десятки машин замерли на залитых водой трассах, люди оказались заблокированы в салонах. Кто-то рискнул добираться до безопасного места вплавь. Спасатели буксируют застрявшие автомобили. Власти рекомендовали жителям штата сидеть по домам, пока шторм не пройдет.

На Филиппинах в районе вулкана Булусан улицы ближайших городков и поселков засыпало пеплом. До этого вулкан выбросил километровый столб раскаленного пара и пепла. Видео извержения выкладывают в социальные сети очевидцы. О пострадавших пока нет информации. Специалисты национального Института вулканологии и сейсмологии отмечают, что активность вулкана постепенно нарастает. Там отмечают, что Булусан проснулся после серии землетрясений. Только за последние сутки в этом районе зафиксировали 77 толчков.

В Казахстане поправки в Конституцию поддержали почти 75% граждан страны. Это данные экзит-полла, который провел институт "Общественное мнение". Референдум о внесении изменений в Основной закон проходил в Казахстане в воскресенье, 5 июня. По данным ЦИК страны, на участки пришли более 68% избирателей. Переустроить политическую модель развития страны предложил президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявили, что государству необходим переход от супер-президентской страны к президентской республике с сильным парламентом.

Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл Roland Garros и в 22-й – турнир Большого шлема. В финале испанец обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда в трех сетах. Призовой фонд турнира в Париже составил более 43 миллионов евро. Отмечают, что Надаль ни разу не проигрывал в решающем матче Roland Garros и является рекордсменом по победам в этом турнире. Кроме того, Надаль, которому 3 июня исполнилось 36 лет, стал самым возрастным чемпионом Roland Garros в истории.

Елизавета II снялась в скетче с медвежонком Паддингтоном. Ролик показали в начале торжественной церемонии в честь платинового юбилея правления Елизаветы. Видео начинается с необычного чаепития Королевы и медвежонка. Паддингтон достает из шляпы и предлагает монаршей особе сэндвич с мармеладом, который, по его словам, он всегда держит для чрезвычайных ситуаций. Елизавета II вынимает такой же бутерброд из своей сумочки, а потом они вдвоем постукивают ложечками в такт песни Queen – We Will Rock You, которая открывает платиновую вечеринку.