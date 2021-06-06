Улицы во французском Реймсе превратились в реки после сильнейшего ливня

Улицы во французском Реймсе превратились в реки, после того как всего за несколько часов в городе выпала двухмесячная норма осадков. На кадрах видно, как поток сносит мусорные баки, а машины еле двигаются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.