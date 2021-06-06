Москвичам рассказали о происходящем в мире

Мощный взрыв прогремел на сталелитейном заводе на юге Ирана. По предварительной информации, ЧП произошло из-за утечки расплавленного металла.



В Венеции впервые за 17 месяцев причалил круизный лайнер, что вызвало возмущение местных жителей. Собравшиеся заявляли, что их обманули, так как ранее правительство обещало защитить исторический центр и запретить швартоваться судам у площади Святого Марка.

В Индии, где в последнее время фиксировались рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией, с 7 июня ослабят ограничения. Так, в Нью-Дели возобновят работу рынки и магазины.

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