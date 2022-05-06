Более 3 тыс полицейских будут следить за порядком 8 и 9 мая в Берлине

Более трех тысяч полицейских будут следить за порядком в Берлине во время мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Санна Марин заявила, что вопрос о вступлении Финляндии в НАТО решится в этом месяце.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что представительство республики может заработать в столице через несколько недель.

