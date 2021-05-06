Индия установила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Индия установила очередной антирекорд по числу новых случаев заражения и смертей. За сутки в стране выявили более 412 тысяч заболевших, умерли почти 4 тысячи человек.

В Австралии впервые за полгода ужесточили карантинные ограничения в регионе Сиднея после того, как там заразились два человека. Теперь жители должны носить маски в общественных местах. На три дня закрыли танцевальные клубы и рестораны с караоке. Также ограничили число участников любых общественных мероприятий: в закрытом помещений могут находиться не более 20 человек

На Кипре с 10 мая отменяют строгий карантин, но, чтобы нормально передвигаться жителям острова потребуется так называемый "коронапасс" – пропуск, который свидетельствует о том, что человек не заразен. Это может быть ПЦР-тест или справка о вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.