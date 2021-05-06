Новости мира: в Мьянме жителям запретили пользоваться спутниковым ТВ

В Мьянме жителям запретили пользоваться спутниковыми тарелками под угрозой тюрьмы. Об этом сообщают местные СМИ. За просмотр спутникового телевидения теперь можно получить внушительный штраф и даже отправиться за решетку на 1 год. Таким образом военные, пришедшие к власти в результате государственного переворота, пытаются бороться с протестующими. В Мьянме уже практически полностью запрещен интернет, теперь очередь дошла и до телевизоров. В ходе противостояния армии и демонстрантов было убито почти 800 человек, около 5 тысяч оказались в тюрьмах.

В Колумбии продолжаются митинги против налоговой реформы. Накануне демонстранты пошли на штурм парламента страны. В здание, на которое, заранее натянули защитные сетки, полетели камни и пустые бутылки. После этого в толпе послышались выстрелы, и раздался взрыв. Попасть на заседание конгресса протестующим так и не удалось. Тем не менее, они продолжают оставаться на центральной площади.

Шотландские националисты пообещали, что в случае победы на региональных парламентских выборах организуют референдум о независимости страны и ее выходе из состава Великобритании к концу 2023 года. В свою очередь премьер объединенного королевства назвал такие планы безответственными и заявил, что эта идея не имеет морального оправдания. Стоит отметить, что референдум по вопросу независимости Шотландии уже проводился в 2014 году, и тогда 55% проголосовавших высказались против. Сейчас соцопросы показывают соотношение 50 на 50.

В Турции полиция задержала русскоговорящих девушек, которые фотографировались голыми. Они устроили откровенную фотосессию на борту прогулочной яхты, да еще и во время действия комендантского часа. Случайные свидетели сфотографировали происходящее и выложили в Сеть. В итоге участниц фотосессии задержали. Они оказались гражданками Украины.