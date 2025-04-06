Папа Римский появился на площади Святого Петра после мессы

Папа Франциск неожиданно вышел к верующим на площади Святого Петра в Ватикане. Пантифик, недавно перенесший тяжелую пневмонию, приехал на кресле-каталке после мессы, посвященной всем болеющим.

Он коротко поприветствовал собравшихся и пожелал им хорошего воскресенья. После пяти недель лечения Папу выписали из больницы 23 марта. Врачи рекомендовали ему длительную терапию и ограничение контактов с людьми.

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