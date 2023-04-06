Снег и град обрушились на пляжи турецкого курорта Чешме

Пляжи турецкого Чешме покрылись снегом 6 апреля. Власти уже назвали аномалию климатическим кризисом. На кадрах видно, как побережье Эгейского моря выглядит в данный момент.

Мэр Измира Тунч Сойер, где находится курорт, заявил, что помимо снегопада, в городе прошли град и проливной дождь, а местами была гроза. На заметенных участках дорог застряли автомобили, водителям уже помогают спасатели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.