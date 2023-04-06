Новости мира: школы провели митинг против вооруженного насилия в учебных заведениях США

В США сотни школьников участвовали в митингах против вооруженного насилия в учебных заведениях. По данным СМИ, протестные акции прошли в Миссури, Техасе и Виргинии. Вместе с подростками на акцию вышли и учителя. Они покинули школьные классы в знак протеста против бездействия американского конгресса в отношении национальной проблемы.

Предвыборный рейтинг Дональда Трампа взлетел после обвинительного акта в суде. День предъявления обвинений политик назвал лучшим в истории. Кроме рейтинга, до 10 миллионов долларов вырос и бюджет предвыборной кампании Трампа.

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