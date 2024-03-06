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Новости

06 марта, 08:30

В мире

Новости мира: подростки выразили недовольство из-за антисанитарии в школах в Кашане

Новости мира: подростки выразили недовольство из-за антисанитарии в школах в Кашане

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Во французском Кашане взбунтовались несколько сотен школьников. Подростки сначала закидали здание коктейлями Молотова, а затем столкнулись с полицейскими. Один автомобиль жандармов перевернули, а подоспевших пожарных закидали камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки, как пишут местные СМИ, могли начаться из-за недовольства антисанитарными условиями в школе.

А Франкфурт-на-Майне станет первым городом Германии, который украсят к Рамадану. Он пройдет с 10 марта по 9 апреля. На время священного для мусульман праздника в центре города появятся звезды, полумесяцы и различные светильники. Инициатива принадлежит партии социал-демократов и департаменту по вопросам разнообразия и борьбы с дискриминацией. По их словам, праздник поможет людям объединиться, ведь в городе проживают более 100 тысяч мусульман.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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