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Новости

06 марта, 07:30

В мире

Новости мира: подростки подняли бунт из-за антисанитарии в школах Франции

Новости мира: подростки подняли бунт из-за антисанитарии в школах Франции

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Три грузовых поезда сошли с рельсов в американском штате Пенсильвания

Новости мира: три поезда сошли с рельсов в Пенсильвании

Во французском Кашане взбунтовались несколько сотен школьников. Подростки сначала закидали здание коктейлями Молотова, а затем столкнулись с полицейскими. Один автомобиль жандармов перевернули, а подоспевших пожарных закидали камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки, как пишут местные СМИ, могли начаться из-за недовольства антисанитарными условиями в школе.

Французкий оркомитет летней Олимпиады представил плакаты к предстоящим мировым соревнованиям. На одном из них изображен Дом инвалидов, построенный в XVII веке, в реальности у здания наверху огромный золотой крест, а вот на постере его убрали – вместо креста там изображен шпиль. Такая подмена вызвала ряд критики в соцсетях.

Случайный очевидец в Ванкувере заснял, как молния попадает во взлетающий самолет. После разряда молнии самолет продолжил свой рейс в Лондон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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