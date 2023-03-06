Louis Vuitton обвинили в использовании буквы V и цветов российского флага

Модный дом Louis Vuitton анонсировал новую коллекцию, чем вызвал недовольство украинцев. Они активно пишут комментарии на официальной странице бренда.

Дело в том, что в промо-ролике фигурируют цвета российского флага и буква V. Именно это разозлило украинцев и они обвинили бренд в поддержке России.

В ответ на это Louis Vuitton заявил, что в ролике использовались цвета французского триколора, а буква V – это официальный символ модного дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.