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06 марта, 17:30

В мире

Louis Vuitton обвинили в использовании буквы V и цветов российского флага

Louis Vuitton обвинили в использовании буквы V и цветов российского флага

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Модный дом Louis Vuitton анонсировал новую коллекцию, чем вызвал недовольство украинцев. Они активно пишут комментарии на официальной странице бренда.

Дело в том, что в промо-ролике фигурируют цвета российского флага и буква V. Именно это разозлило украинцев и они обвинили бренд в поддержке России.

В ответ на это Louis Vuitton заявил, что в ролике использовались цвета французского триколора, а буква V – это официальный символ модного дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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