Грузинские депутаты устроили потасовку во время заседания в парламенте

Громкие споры возникли в парламенте Грузии во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Конфликт быстро перешел в потасовку, но дерущихся депутатов вскоре разняли.

Согласно обсуждаемому проекту, в стране предлагают создать реестр организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Некоторые оппозиционеры считают, что этот закон отдаляет страну от вступления в ЕС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.