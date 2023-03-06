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Грузинские депутаты устроили потасовку во время заседания в парламенте
Громкие споры возникли в парламенте Грузии во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Конфликт быстро перешел в потасовку, но дерущихся депутатов вскоре разняли.
Согласно обсуждаемому проекту, в стране предлагают создать реестр организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Некоторые оппозиционеры считают, что этот закон отдаляет страну от вступления в ЕС.
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