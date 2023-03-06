Митинг против поставок оружия Украине прошел в Вене. Сотни людей вышли на улицы австрийской столицы и потребовали прекратить поддерживать Киев в этом конфликте и соблюдать нейтралитет.

Демонстранты несли плакаты с надписями "Это не наша война", "Агитаторы – на фронт!". Многие манифестанты взяли с собой австрийские и российские флаги. По оценкам на 6 марта, Австрия занимает четвертое место по объемам предоставляемой ВСУ военной помощи.

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