Новости мира: Папа Римский Франциск прилетел с визитом в Ирак

В Нью-Йорке автомобиль врезался в кафе. Как минимум шесть человек были ранены, в том числе и дети. Это произошло после того, как авто столкнулось на перекрестке с другой машиной. На место происшествия приехали пожарные и полиция. Подозревают, что один из водителей был за рулем в нетрезвом состоянии.

В чилийский столице Сантьяго сотни людей вышли на улицы. Они выступают против насилия со стороны полиции. Силовики, в свою очередь, встречают их слезоточивым газом и водометами. По данным Чилийского национального института, более 450 человек пострадали во время столкновений.

Папа Римский Франциск впервые прилетел в Ирак. Багдад встретил его настоящим шоу. Постелили красную дорожку, звучала музыка Бетховена, а также выступали артисты в национальных костюмах с саблями в руках. Понтифик такой прием явно оценил. В ближайшие три дня глава католической церкви встретится с иракскими христианами и отслужит мессу, специально для которой выделили стадион. Для зашиты понтифика и его паствы власти Ирака направили десять тысяч сотрудников служб безопасности. Христианская община Ирака считается одной из старейших в мире.

Активисты "Гринпис" пробрались на территорию парижского аэропорта и облили самолет ярко-зеленой краской. Так они высказываются против многочисленных перелетов. Активистов задержала полиция. Отмечается, что очистка самолета будет стоить дорого.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и его невесте не хватает на ремонт служебной квартиры на Даунинг-стрит. Он уже практически закончен, но похоже пара превысила утвержденную сумму, которую премьер может потратить на обстановку своего жилья. Официально был выделен бюджет в 30 тысяч фунтов на год.

Зоопарк Сан-Диего начал прививать от коронавируса обезьян. Им заразилась стая горилл. Как выяснилось, девяти особям сделали прививку еще в январе и феврале. Еще 4 другие скоро также должны получить экспериментальную вакцину. Скорее всего, обезьяны заразились от смотрителя зоопарка, который болел COVID-19. У животных тоже был кашель, насморк и вялое состояние.

Две женщины из Великобритании установили рекорд по самой быстрой буксировке самолета. Они держась руками за канаты, протянули его по взлетной полосе и сделали это за 37 с половиной секунд. А весит самолет 48 тонн. Сейчас спортсменки считаются сильнейшими в стране.