Взрыв на подпольном пиротехническом заводе произошел в Индии

Более 10 человек погибли и около 60 ранены в результате взрыва на подпольном пиротехническом заводе в Индии. Об этом сообщают местные власти. Пострадавших доставили в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Из-за ЧП оказались разрушенными как минимум 60 квартир.

Тем временем в Турции женщина погибла в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. Еще пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения. По данным местных властей, на контрольно-пропускной пункт суда напали мужчина и женщина. После выстрелов началась паника. Здание оцепили, приняли повышенные меры безопасности. Полиция смогла задержать еще одного участника нападения, его ранили. Двух других ликвидировали.

Врачи короля Великобритании Карла III смогли обнаружить у него рак на ранней стадии. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. Карл III уже начал курс лечения. На этот период врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей.

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