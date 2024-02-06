Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 16:30

В мире

Взрыв на подпольном пиротехническом заводе произошел в Индии

Взрыв на подпольном пиротехническом заводе произошел в Индии

Новости мира: более 10 человек погибли из-за взрыва на пиротехническом заводе в Индии

В Госдепартаменте США ответили грубостью на вопрос о крушении Ил-76

Новости мира: сотрудник Госдепа ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

Казахстанское правительство вместе с премьер-министром отправлено в отставку

Голландские и бельгийские фермеры перекрыли дорогу на границе государств

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 122

Новости мира: более 110 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров

Более 10 человек погибли и около 60 ранены в результате взрыва на подпольном пиротехническом заводе в Индии. Об этом сообщают местные власти. Пострадавших доставили в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Из-за ЧП оказались разрушенными как минимум 60 квартир.

Тем временем в Турции женщина погибла в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. Еще пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения. По данным местных властей, на контрольно-пропускной пункт суда напали мужчина и женщина. После выстрелов началась паника. Здание оцепили, приняли повышенные меры безопасности. Полиция смогла задержать еще одного участника нападения, его ранили. Двух других ликвидировали.

Врачи короля Великобритании Карла III смогли обнаружить у него рак на ранней стадии. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. Карл III уже начал курс лечения. На этот период врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика