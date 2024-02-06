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Новости

Новости

06 февраля, 13:30

В мире

В Госдепартаменте США ответили грубостью на вопрос о крушении Ил-76

В Госдепартаменте США ответили грубостью на вопрос о крушении Ил-76

Новости мира: сотрудник Госдепа ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

Казахстанское правительство вместе с премьер-министром отправлено в отставку

Голландские и бельгийские фермеры перекрыли дорогу на границе государств

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Представитель Госдепа Ведант Пател отказался говорить прямо о расследовании теракта против российского самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Пател добавил, что об инциденте должны говорить "партнеры из Киева".

Тем временем фермеры из Нидерландов и Бельгии заблокировали трассу на границе двух стран. Они участвуют в массовых забастовках, жгут покрышки и мусор, а также перекрывают дороги. В Нидерландах полиция не успевает реагировать на все протесты из-за их большого количества.

Кроме того, в китайском городе Сучжоу ввели льготу для пассажиров метро в честь китайского Нового года. Местные жители в традиционной одежде могут бесплатно воспользоваться подземкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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