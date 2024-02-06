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Новости

06 февраля, 09:30

В мире

Казахстанское правительство вместе с премьер-министром отправлено в отставку

Казахстанское правительство вместе с премьер-министром отправлено в отставку

Голландские и бельгийские фермеры перекрыли дорогу на границе государств

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

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Тихоокеанские штормы спровоцировали наводнение в Калифорнии

Наводнение произошло в Калифорнии из-за тихоокеанских штормов

Два шторма спровоцировали наводнение в Калифорнии

Правительство Казахстана отправлено в отставку. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять его заместитель. Остальные министры продолжат работать до утверждения нового состава. Причина отставки не уточняется.

Тем временем в столице Сальвадора празднуют переизбрание президента фейерверками. Найиб Букеле заявил о своей победе на выборах, набрав рекордные 87% голосов.

Кроме того, в Турции проходят молчаливые марши в память о погибших в землетрясении в 2023 году. Тогда на юге страны и северо-западе Сирии рухнули тысячи домов, в списках жертв значились больше 50 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7–8 баллов, продолжавшееся 65 секунд, было настолько сильным, что его почувствовали и в Египте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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