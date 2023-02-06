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Циклон "Барбара" накрыл Афины и другие регионы Греции

Циклон "Барбара" накрыл Афины и другие регионы Греции

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Сильный снегопад накрыл Афины и другие регионы Греции. Непогоду принес циклон "Барбара". Из-за стихии закрывают школы, сотрудников предприятий переводят на удаленную работу, а полиция штрафует за выезд на машине без цепей противоскольжения.

Теперь там работают только магазины, где такие цепи можно купить, продовольственные магазины, заправки и аптеки, но только до 18:00. После этого времени в районах, где продолжается снегопад, запрещено продавать товары с доставкой, работа курьерских служб также ограничена этим временем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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