Новости мира: в Италии разрешили провести Венецианский карнавал после пандемии

В Италии после долгого перерыва разрешили провести Венецианский карнавал. Ранее событие отменяли из-за пандемии. Тысячи людей собрались под открытым небом, чтобы посмотреть на красочное шоу.

Впервые с 2019 года карнавал проводят без ограничений, а маски есть только на актерах. Главная тема праздника – "Игра, любовь и безумие". Балы, маскарады и перформансы будут проходить в Венеции до 21 февраля, после чего начнется Великий пост.

Небо над Китаем осветили тысячи воздушных фонариков. В стране отметили окончание двухнедельного национального празднования Нового года. Впервые за последние три года в Шанхае праздновали без локдаунов, кодов здоровья и ПЦР-тестов.

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