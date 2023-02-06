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В мире

Новости мира: в Италии разрешили провести Венецианский карнавал после пандемии

Новости мира: в Италии разрешили провести Венецианский карнавал после пандемии

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Венецианский карнавал начался в Италии

Жители Шанхая отметили Праздник фонарей без ковидных ограничений

В Италии после долгого перерыва разрешили провести Венецианский карнавал. Ранее событие отменяли из-за пандемии. Тысячи людей собрались под открытым небом, чтобы посмотреть на красочное шоу.

Впервые с 2019 года карнавал проводят без ограничений, а маски есть только на актерах. Главная тема праздника – "Игра, любовь и безумие". Балы, маскарады и перформансы будут проходить в Венеции до 21 февраля, после чего начнется Великий пост.

Небо над Китаем осветили тысячи воздушных фонариков. В стране отметили окончание двухнедельного национального празднования Нового года. Впервые за последние три года в Шанхае праздновали без локдаунов, кодов здоровья и ПЦР-тестов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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