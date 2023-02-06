Стамбул и Анкару накрыли снегопады

В Стамбуле и Анкаре готовятся к снегопадам. Так, в школах уже отменили занятия. Метель уже началась, местами с ураганным ветром. Власти призывали жителей не выезжать на дороги без особой необходимости.

Из-за шторма в море отменили часть паромов, а авиакомпания Turkish Airlines отменила почти 250 рейсов.

Синоптики предположили, что такая климатическая ситуация является компенсацией за аномальную жару. В минувшие декабрь и январь оказались в Турции самыми жаркими месяцами за полвека наблюдений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.