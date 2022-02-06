Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

09:15

Австралия может открыть границы в ближайшие 2–3 недели

за рубежом Никита Пименов видео

Марокканский мальчик Райян, которого спасатели вытащили из 30-метрового колодца, не выжил. Об этом сообщили в канцелярии короля. Родителям выражают соболезнования. Ребенок провалился в глубокий и узкий проем пять дней назад. Особенности почвы серьезно осложняли работу спасателей. За операцией следили миллионы людей – местные телеканалы вели прямые трансляции, на месте дежурила королевская жандармерия, медики. Власти даже подготовили вертолет, чтобы как можно скорее доставить ребенка в больницу. Мальчика извлекли из колодца в субботу, но позже стало известно, что он скончался.

В Австралии едва спасли от пожара город Перт. Эвакуацию объявили для тысяч жителей. Огонь вплотную подошел к домам, угрожало и местной больнице. Тех, кто не хотел бросать жилье, просили спрятаться в защищенных помещениях. Но спасателям все же удалось остановить огненный напор. Неконтролируемые лесные пожары бушуют в стране не первый день

Австралия может открыть границы в ближайшие две–три недели. Уже 7 февраля этот вопрос будут рассматривать в парламенте. В стране дважды привиты почти 95% жителей. Но и тем, кто планирует туда приехать, придется подтвердить вакцинацию или предоставить справку о медотводе. В Австралии с начала пандемии вводили жесткие правила, в том числе закрыли границы. Благодаря этому показатели заболеваемости были ниже, чем во многих других государствах.

В Риме под песни и танцы прошла очередная акция против антиковидной политики. Для тех, кто привился, власти сейчас отменили многие ограничения. Для тех, кто пока не вакцинирован, меры остаются довольно строгими. Накануне вечером в центре города собрались сотни человек, пели, танцевали и просто веселились.

В Кишиневе демонстранты, выступающие против роста цен на газ, принесли к зданию парламента навоз. Сейчас из-за подорожавшего топлива многие вынуждены обогревать жилища, сжигая кизяк. Протест пока проходит мирно, полиция не вмешивается. Но это уже не первая акция – недовольные выходили на улицы и в конце января. В прошлом месяце Нацагенство по регулированию в энергетике разрешило ло поставщикам увеличить тарифы. Оппозиция пообещала оспорить это решение в суде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Сообщение появилось в его телеграмм-канале. Министр здравоохранения Турции подтвердил информацию. Он отметил, что коронавирус не мешает Эрдогану работать. Болезнь протекает в легкой форме. В социальных сетях политики и обычные пользователи желают турецкому лидеру скорейшего выздоровления. Президент Турции привился китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm. На этой неделе Эрдоган посещал Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Вместе с турецким президентом в Киеве была и его супруга.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать