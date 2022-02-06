Австралия может открыть границы в ближайшие 2–3 недели

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Марокканский мальчик Райян, которого спасатели вытащили из 30-метрового колодца, не выжил. Об этом сообщили в канцелярии короля. Родителям выражают соболезнования. Ребенок провалился в глубокий и узкий проем пять дней назад. Особенности почвы серьезно осложняли работу спасателей. За операцией следили миллионы людей – местные телеканалы вели прямые трансляции, на месте дежурила королевская жандармерия, медики. Власти даже подготовили вертолет, чтобы как можно скорее доставить ребенка в больницу. Мальчика извлекли из колодца в субботу, но позже стало известно, что он скончался.
В Австралии едва спасли от пожара город Перт. Эвакуацию объявили для тысяч жителей. Огонь вплотную подошел к домам, угрожало и местной больнице. Тех, кто не хотел бросать жилье, просили спрятаться в защищенных помещениях. Но спасателям все же удалось остановить огненный напор. Неконтролируемые лесные пожары бушуют в стране не первый день
Австралия может открыть границы в ближайшие две–три недели. Уже 7 февраля этот вопрос будут рассматривать в парламенте. В стране дважды привиты почти 95% жителей. Но и тем, кто планирует туда приехать, придется подтвердить вакцинацию или предоставить справку о медотводе. В Австралии с начала пандемии вводили жесткие правила, в том числе закрыли границы. Благодаря этому показатели заболеваемости были ниже, чем во многих других государствах.
В Риме под песни и танцы прошла очередная акция против антиковидной политики. Для тех, кто привился, власти сейчас отменили многие ограничения. Для тех, кто пока не вакцинирован, меры остаются довольно строгими. Накануне вечером в центре города собрались сотни человек, пели, танцевали и просто веселились.
В Кишиневе демонстранты, выступающие против роста цен на газ, принесли к зданию парламента навоз. Сейчас из-за подорожавшего топлива многие вынуждены обогревать жилища, сжигая кизяк. Протест пока проходит мирно, полиция не вмешивается. Но это уже не первая акция – недовольные выходили на улицы и в конце января. В прошлом месяце Нацагенство по регулированию в энергетике разрешило ло поставщикам увеличить тарифы. Оппозиция пообещала оспорить это решение в суде.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Сообщение появилось в его телеграмм-канале. Министр здравоохранения Турции подтвердил информацию. Он отметил, что коронавирус не мешает Эрдогану работать. Болезнь протекает в легкой форме. В социальных сетях политики и обычные пользователи желают турецкому лидеру скорейшего выздоровления. Президент Турции привился китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm. На этой неделе Эрдоган посещал Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Вместе с турецким президентом в Киеве была и его супруга.
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