Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 23:30

В мире

В Афганистане призвали судить принца Гарри

В Афганистане призвали судить принца Гарри

При задержании главаря мексиканского наркокартеля погибли 29 человек

Главаря мексиканского наркокартеля доставили в тюрьму строго режима

В Таиланде вернут требование о ковид-сертификатах для гостей страны

Россияне попали в снежный буран в Казахстане

Новости мира: названо число арестов участников штурма Капитолия в США

В Таиланде готовятся вернуть антикоронавирусные меры

Новости мира: затонувший катер в Индонезии и драка полицейского со школьницей в США

Катер с туристами перевернулся на Бали

Новости мира: Роналду в Саудовской Аравии и схватка депутатов в Сенегале

В Афганистане призвали судить принца Гарри за "преступления против человечности". Об этом заявил высокопоставленный представитель запрещенного в России движения "Талибан" Сухаил Шахин. Поводом стало признание Гарри в убийстве 25 талибов во время военной службы в Афганистане. Автобиография принца должна поступить в продажу 10 января. Но в Сеть попали некоторые фрагменты книги, и она тут же наделала много шума. Пресса муссирует подробности личной жизни Гарри и его рассказ об употреблении наркотиков. На принца даже обиделся его родной брат Уильям. В тексте наследника престола особенно задели очень личные нападки на него и его жену Кейт Миддлтон.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика