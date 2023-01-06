В Афганистане призвали судить принца Гарри за "преступления против человечности". Об этом заявил высокопоставленный представитель запрещенного в России движения "Талибан" Сухаил Шахин. Поводом стало признание Гарри в убийстве 25 талибов во время военной службы в Афганистане. Автобиография принца должна поступить в продажу 10 января. Но в Сеть попали некоторые фрагменты книги, и она тут же наделала много шума. Пресса муссирует подробности личной жизни Гарри и его рассказ об употреблении наркотиков. На принца даже обиделся его родной брат Уильям. В тексте наследника престола особенно задели очень личные нападки на него и его жену Кейт Миддлтон.

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