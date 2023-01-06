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В мире

Новости мира: названо число арестов участников штурма Капитолия в США

Новости мира: названо число арестов участников штурма Капитолия в США

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Американские силовики назвали количество арестованных участников штурма Капитолия. За два года под стражу поместили не меньше 950 человек. И аресты продолжаются.

В Мексике задержали сына экс-главаря наркокартеля Овидио Гусмана Лопеса. Информацию подтвердило Минобороны страны. Силовикам удалось арестовать его за несколько дней до проведения в Мехико саммита глав государств Северной Америки, который состоится 10 января.

Как в прямом смысле слова собрать любителей горнолыжного спорта в одном месте наглядно показал сноубордист на одном из курортов Австрии. Молодой человек не удержался на верхушке трассы и покатился вниз, сбивая всех на своем пути.

Сильные дожди и ураган обрушились на США. В Калифорнии около 180 тысяч домов остались без электричества, есть вероятность наводнений. Накануне на территории штата ввели чрезвычайное положение.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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