Новости мира: годовщина штурма Капитолия в США и антиковидные меры в Гонконге

В США – годовщина штурма Капитолия. В этот день сторонники Дональда Трампа, ставившие под сомнение победу Джо Байдена на выборах, вышли на демонстрацию, которая переросла в столкновения с полицией. Потом толпа прорвалась внутрь здания Конгресса. Несколько человек погибли.

Сегодня больше 340 тысяч школьников в США оказались на "каникулах". Все из-за того, что учителя в Чикаго отказались выходить на работу. Они решили, что в школах стало слишком опасно из-за огромного количества заболевших "Омикроном".

В Гонконге впервые за несколько месяцев решили ужесточить ограничительные меры для сдерживания пятой волны пандемии. Эпидситуация быстро меняется и вызывает у властей беспокойство. С 8 января на 2 недели закроются музеи, бары, спортзалы, салоны красоты и бассейны. Также будут отменены все массовые мероприятия.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.